В Подмосковье внедряют муниципальный инвестиционный стандарт

Московская область внедряет и унифицирует высокие стандарты работы с инвесторами в муниципалитетах. В этих целях регион внедряет муниципальный инвестиционный стандарт, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В данный момент у нас в регионе на разных стадиях реализации находится свыше 1200 инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций более 2,3 трлн рублей. Для обеспечения качественного сопровождения каждого инвестиционного проекта мы в рамках регионального инвестиционного стандарта запускаем еще и муниципальный инвестиционный стандарт. В результате в Подмосковье инвестор получает квалифицированную поддержку уже на местном уровне», — рассказал ВРИО директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Игорь Чирков.

Он отметил, что каждый инвестор в регионе сопровождается в индивидуальном порядке. В каждом муниципалитете Подмосковья действует инвестиционный уполномоченный, который отвечает за соблюдение всех региональных инвестиционных стандартов на местном уровне. Он же обеспечивает инвестору оперативную поддержку от региональных институтов сопровождения, если того требует ситуация.

Как отметил Чирков, муниципальный инвестиционный стандарт актуален для регионов, реализующих большое количество инвестиционных проектов в разных муниципалитетах. Также такой подход будет востребован в регионах с большой территорией.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.