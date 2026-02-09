В Подмосковье внедряют единую систему профориентации для школьников и студентов

В Московской области стартовал проект по созданию единой системы профориентации и сопровождения молодежи при трудоустройстве. Инициатива реализуется на базе Кадрового центра региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье началась реализация проекта, разработанного минтрудом России, направленного на комплексную поддержку школьников и студентов в выборе профессии, подборе образовательной траектории и трудоустройстве по специальности в регионе.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что в Кадровом центре уже запущена система маршрутизации молодежи. Она позволяет учащимся узнать о востребованных профессиях и организациях, где можно реализовать свои способности, с учетом личных интересов и потребностей рынка труда.

По данным министерства, в регионе особенно востребованы рабочие специальности: слесари, токари, электрики, сварщики, операторы станков с ЧПУ, а также медработники, педагоги и инженеры. Директор Кадрового центра Светлана Скородумова отметила, что предприятия сталкиваются с проблемой удержания молодых сотрудников — только четверть организаций справляются с этой задачей. Для повышения эффективности профориентации внедряется раннее информирование школьников и учет прогноза кадровых потребностей региона.

В области активно развивается механизм целевого обучения, который позволяет студентам получать бесплатное образование с последующим гарантированным трудоустройством. В рамках проекта студентам, испытывающим сложности с поиском работы, помогут персональные карьерные консультанты. Они разработают индивидуальные планы содействия занятости и подберут необходимые меры поддержки.

Главная цель проекта — обеспечить каждому школьнику, студенту и выпускнику реальный маршрут к профессии, способствовать развитию в выбранной специальности и удовлетворять потребности региона в квалифицированных кадрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.