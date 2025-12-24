В Подмосковье внедрили умный сервис для аренды муниципального имущества

На региональном портале Подмосковья появилась обновленная услуга по аренде муниципального имущества без торгов. Новый сервис автоматически проверяет наличие договоров и прав третьих лиц, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Подмосковья оптимизировали услугу по аренде муниципального имущества без торгов. Теперь в электронную форму добавлен умный сервис, который до подачи заявления автоматически проверяет наличие действующих договоров, активных сделок и прав третьих лиц на объект. Для этого пользователю достаточно ввести кадастровый номер, после чего система сразу покажет основания для отказа, если они есть.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник пояснила, что внедрение сервиса позволит минимизировать риски при оформлении имущественных сделок.

Услуга доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Государственное и муниципальное имущество». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели для осуществления уставной, благотворительной деятельности, решения социальных задач, оказания юридической помощи, работы нотариальной палаты или медицинского учреждения. Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, выбор муниципального образования, цели обращения и категории заявителя. Результат поступает в личный кабинет в течение 11 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.