В Подмосковье внедрили систему мониторинга загрязнения на объектах НВОС

В Московской области начала работу система умного мониторинга объектов негативного воздействия на окружающую среду, которая позволяет оперативно выявлять источники загрязнения и повышать эффективность экологического контроля, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин представил новую систему мониторинга на заседании Мособлдумы в рамках «Часа правительства Московской области». По его словам, в регионе зарегистрировано более 13 тысяч объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Включение предприятий в специальный реестр и своевременная оплата сборов помогают пополнять муниципальный бюджет и решать экологические задачи.

Ранее выявление источников загрязнения занимало до восьми часов в день: специалисты вручную анализировали данные о выбросах, сопоставляли их с метеоинформацией и искали нарушителей в реестре. Теперь на базе ГИС «Экомониторинг» внедрен программный сервис с искусственным интеллектом, который в реальном времени анализирует метеоданные и профиль предприятий, определяя вероятные источники загрязнения по объему выбросов.

Внедрение системы позволило перейти от рутинных операций к аналитическому контролю и ускорить принятие решений. Это повысило скорость реагирования, точность определения нарушителей и обеспечило комплексный подход к экологическому мониторингу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.