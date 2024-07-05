В Подмосковье владельцам ресторанов рекомендуют закрыть летние веранды из-за непогоды
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Минсельхозпрода Московской области рекомендуют владельцам ресторанов и кафе в регионе закрыть летние веранды в период непогоды в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С 10 часов и до конца суток 5 июля прогнозируются обильные дожди и сильные порывы ветра — от 22 до 27 м/с.
Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует быть внимательными и принять меры предосторожности для обеспечения безопасности граждан. Рекомендуется укрепить конструкции веранд, свернуть маркизы, убрать зонты и закрепить или занести в помещения мебель.
Ведомство напоминает, что временные неудобства для посетителей кафе и ресторанов — мера предосторожности. Жителей области призывают быть предельно осторожными и в случае внештатных ситуаций обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.