В Подмосковье владельцам кафе рекомендуют закрыть веранды из-за непогоды

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Минсельхозпрода Московской области рекомендует владельцам кафе и ресторанов в регионе закрыть веранды в период непогоды в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 11:00 до 21:00 19 апреля в Московской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия.

Ожидаются обильные дожди и сильные порывы ветра — от 17 до 22 м/с, местами — до 25 м/с.

В связи с этим министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды во избежание неприятных последствий, вызванных сильным ветром.

«Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует быть бдительными. Сейчас особенно важно обеспечить безопасность граждан и сохранность имущества. Мы рекомендуем временно закрыть веранды и принять меры предосторожности», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Также руководителям предприятий общепита рекомендовано укрепить конструкции веранд, свернуть маркизы, убрать зонты и закрепить или занести в помещения мебель на время непогоды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.