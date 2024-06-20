В Подмосковье владельцам кафе рекомендуют приостановить работу веранд

Минсельхозпрод Московской области рекомендует владельцам кафе и ресторанов в регионе приостановить работу веранд до улучшения погодных условий в четверг, об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сегодня в ночные часы в нескольких городских округах Подмосковья начались осадки. Однако пик непогоды ожидается с 12 до 17 часов дня — возможны ливень и грозы с порывами ветра до 23 метров в секунду, местами град и образование смерчей, что особенно опасно.

«Рекомендуем владельцам кафе и ресторанов региона приостановить работу веранд до улучшения погодных условий. Сегодня безопаснее и уютнее, как для посетителей, так и для персонала будет внутри заведений. Шквалистый ветер требует заблаговременно укрепить наружные конструкции, мебель необходимо занести в помещение, а также свернуть зонты», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия МО отметили, что неудобства для посетителей — временные. Жителей призвали быть предельно осторожными, в случае внештатных ситуаций незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.