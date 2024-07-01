В Подмосковье владелицу собак привлекут к ответственности

В Подмосковье 27 июня были приняты поправки в закон, которые усилили ответственность владельцев домашних собак за нарушение правил выгула и нападение животных на других людей или их питомцев. В период с января по май этого года в регионе было зафиксировано порядка 2 тысяч случаев покусов владельческими собаками. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Один из инцидентов произошел в июне в городском округе Котельники в микрорайоне Южный вблизи дома № 8. В настоящий момент ведется работа по привлечению к административной ответственности владелицы 2 собак породы Стаффорд, которые выгуливались без намордников и напали на собаку породы йоркширский терьер, а также его хозяйку, пытавшуюся спасти питомца. Полученные животным травмы были несовместимы с жизнью.

Согласно статье 8.52 КоАП РФ, нерадивой владелице собак породы Стаффорд грозит штраф за несоблюдение требований к выгулу, повлекшее в результате причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также их имуществу. Его размер зависит от статуса лица: для физических лиц составляет от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

В Минсельхозе рассказали жителям, что в случае нападения владельческой собаки необходимо зафиксировать полученные травмы в медучреждении, а затем написать заявление в полицию. После проведения расследования сотрудники МВД направят материалы в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия для возбуждения административного дела.

О мерах наказания в каждом конкретном случае можно узнать на официальном сайте Министерства. Задать вопросы, связанные с правилами выгула домашних животных или порядком действий в случае их нарушения, можно по номеру: 8 (800) 550-65-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.