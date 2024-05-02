В Подмосковье ветераны получили выплаты ко Дню Победы

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам региона выплатили от 15 до 25 тыс. рублей. Проактивно выплаты к празднику уже получили более 22 тыс. ветеранов. Из них порядка 700 фронтовиков, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили выплату 25 тыс. рублей, в то время как труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, блокадники и несовершеннолетние узники фашизма — по 15 тыс. рублей. Дополнительно за счет федерального бюджета участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают выплату 10 тыс. рублей.

«В этом году 55 ветеранов от региона примут участие 9 мая в Параде Победы на Красной площади», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.