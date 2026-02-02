В Подмосковье ведется реестр вакансий для ветеранов СВО

«В процессе взаимодействия через центр занятости и Госфонд мы трудоустраиваем людей. Совместно с Ассоциацией ветеранов проводим профтуры. Отдельно хотел сказать, что есть организации, которые ориентированы на предоставление работы участникам СВО, у нас в Московской области порядка 800 таких работодателей. Есть отдельный реестр вакансий, который мы ведем, предлагаем ребятам работу оттуда», — сообщил Кирюхин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить внимание к поддержке участников СВО и их семей.

«Социальная поддержка участников СВО, здравоохранение, образование — все это чувствительно и, как и прежде, требует пристального внимания со стороны всех, кто сегодня участвует в нашем совещании», — заявил Воробьев.

