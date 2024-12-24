В Подмосковье ведется большая работа по улучшению мер поддержки для медиков

В Московской области ведется большая работа по совершенствованию мер поддержки для медико. Соответствующее заявление депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов сделал по итогам обращения к жителям губернатора Андрея Воробьева. Оно проходило под девизом: «Подмосковье и национальные цели президента.

Он подчеркнул, что привлечение и удержание квалифицированных кадров является важным фактором успеха нашей системы здравоохранения.

«Для этого мы постоянно работаем с молодыми специалистами, сотрудничаем с кафедрами медицинских университетов, а также боремся за улучшение имиджа больниц и качества медицинских услуг, в том числе с целью привлечения молодых специалистов. Это не только укрепит кадровый состав, но и создаст новые возможности для профессионального роста, а также в дальнейшем повысит качество медобслуживания для наших жителей», — сообщил Мирзонов.

Немаловажную роль в поддержке медиков играют также программы компенсации аренды жилья и социальная ипотека.

«Эти меры способствуют тому, чтобы они могли сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на бытовые проблемы. Мы понимаем, как важно обеспечить врачам стабильность и уверенность в завтрашнем дне, особенно в условиях растущих цен на жилье. Уверен, что такие инициативы создадут устойчивую базу для развития здравоохранения в области и помогут обеспечить высокий уровень медицинской помощи для жителей Подмосковья», — заключил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.