В Подмосковье вакцинировали около 20 тыс собак препаратами «Мультикан»

Вакцинация — профилактическая мера, которая направлена на формирование у питомцев стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям. Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендуют соблюдать график прививок, ведь это — единственный способ защитить питомца от ряда опасных заболеваний, сообщает пресс-служба ведомства.

В региональных госветклиниках доступен широкий выбор вакцин, включающих антитела к разным болезням, среди которых препараты для собак отечественного производителя ООО «Ветбиохим»: Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. Все они направлены на борьбу с чумой, аденовирусными инфекциями, парвовирусным и коронавирусным энтеритами. В Мультикан-6 включены компоненты от лептоспироза, а в Мультикан-8 еще и от бешенства. За прошедший год данными препаратами было вакцинировано 19,6 тыс. собак.

В Министерстве проинформировали, что в Подмосковье работает единый кол-центр по вопросам ветеринарии, где можно получить консультацию специалистов или записать четвероногого друга на прием. Номер телефона +7 (495) 668-01-25, звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00. Также запись доступна на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.