В Подмосковье в выходные пройдет фестиваль «Маги в парках»

30 и 31 августа в парках Московской области пройдут очередные представления фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

30 августа, в субботу, представление состоится в Раменском городском парке, а 31 августа, в воскресенье, зрителей приглашают в городской парк в Шаховской. Начало программы в 19:00.

Начинающие и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья поборются за звание лучших. Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

Помимо конкурсной программы зрителей ждут номера братьев Сафроновых. Они покажут известные трюки иллюзии, в том числе «Телепортацию», «Капкан», «Мото сквозь человека» и другие. В некоторых из номеров смогут принять участие посетители фестиваля.

Завершится проект 21 сентября большим гала-концертом в 14:00 на набережной «Павшинская пойма» в Красногорске. Победители конкурсной части фестиваля получат возможность выступить в представлении братьев Сафроновых. Также в рамках программы в гала-концерте примут участие известнейшие иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.