сегодня в 16:13

В Подмосковье в суд направили дело о легализации незаконно полученных квартир

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, совершенная организованной группой, в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемые, с целью завладения жилыми помещениями граждан, создали преступную группу.

С декабря 2017 года по июнь 2019 года злоумышленники подыскали двоих собственников квартир в городском округе Люберцы, ведущих асоциальный образ жизни.

После чего они оформили фиктивные сделки купли-продажи недвижимости, изготовили поддельные документы, предоставив их в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для регистрации прав на похищенные квартиры.

Далее обвиняемые в целях придания видимости законного приобретения имущества, легализовали данные помещения путем оформления права собственности на подконтрольных им лиц.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, ранее соучастники осуждены к длительному сроку лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение вышеуказанных квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.