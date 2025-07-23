В Подмосковье в сентябре пройдет федеральный марафон «Знание.Первые»

С 26 по 28 сентября года в России состоится Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», приуроченный к 80-летию атомной промышленности страны. Организаторами мероприятия выступают Российское общество «Знание» и Госкорпорация «Росатом», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Марафон станет крупной образовательной площадкой, где молодые люди смогут пообщаться с руководителями ведущих компаний, учеными, государственными и общественными деятелями. Участников ждут лекции, открытые диалоги и выставки.

Мероприятие продолжит серию марафонов, проводимых в 2025 году. Так, в апреле прошел марафон, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он охватил десять регионов, отобранных на конкурсной основе, и собрал более 25 тысяч участников со всей страны. Среди спикеров были председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и другие. Президент России Владимир Путин также посетил одну из площадок.

Российское общество «Знание» приглашает школьников и педагогов принять очное участие в сентябрьском марафоне. Прием заявок открыт до 7 сентября на сайте.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

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