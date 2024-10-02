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В Подмосковье в первый месяц осени спрос на капусту увеличился на 9,7%

Начало осени традиционно считается сезоном домашнего консервирования. Среди популярных рецептов: капуста квашеная, в рассоле с овощами, капустные салаты. Так, в первый месяц осени в Подмосковье спрос на капусту увеличился на 9,7%, по сравнению с месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что на полях региональных сельхозтоваропроизводителей продолжается уборочная кампания. Собрано свыше 23,6 тыс. тонн капусты с площади 676 гектаров.

Наибольший объем собрали аграрии Коломенского округа и Дмитровского округа. Всего в этом сезоне планируется обработать более 1,5 тыс. га, засеянных капустой.

Например, валовый сбор капусты на полях АО «Агрофирма Бунятино» в Дмитровском составил 4,2 тыс. тонн, убрано уже 120 гектаров. В Коломне активно уборку проводят несколько предприятий: ООО «Сергиевское» — собрано 3,6 тысяч тонн капусты, АО «Агрофирма «Сосновка» — 3,4 тыс. тонн, АО «Предприятие «Емельяновка» — 2,3 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.