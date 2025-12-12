Агропромышленный комплекс Московской области продолжает укреплять позиции. По итогам января — сентября 2025 года в регионе среднемесячная заработная плата работников в отрасли выросла на 15 — 21%. Кроме этого, отмечается расширение кадрового состава на региональных предприятиях, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство стали драйверами экономики. Рост инвестиций в отрасль усиливает ее влияние на рынок труда. Наши предприятия расширяют производственные мощности, активно переводят процессы в цифру и уже сейчас применяют автоматизированные технологии. Увеличение заработных плат и расширение кадрового состава — результат системной работы предприятий и мер государственной поддержки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве сообщили, что по итогам 9 месяцев 2025 года средняя ежемесячная зарплата в производстве пищевых продуктов составила 106,3 тысячи рублей, что на 15% выше уровня аналогичного периода 2024 года. В производстве напитков средние доходы сотрудников увеличились на 16,9% и достигли 116,9 тысячи рублей. Самый высокий рост отмечен в сельском хозяйстве: средняя зарплата поднялась на 21% и превысила 87,5 тысячи рублей.

Также в агросекторе Подмосковья растет количество занятых. Так, в производстве пищевых продуктов среднесписочная численность сотрудников за январь — сентябрь увеличилась до 84,8 тысячи человек, что на 5,8% выше аналогичного периода прошлого года. В производстве напитков — до 8,2 тысячи человек (рост на 4,1%), а в сельском хозяйстве — до 25,4 тысячи человек (рост на 3,6%). Сегодня аграрная отрасль формирует кадровый потенциал и становится одним из востребованных направлений среди специалистов, предлагая возможности в современных сферах — от агротехнологий и биоинженерии до цифровизации производств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.