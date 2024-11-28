В Подмосковье в октябре увеличился спрос на яблоки

В октябре жители Подмосковья стали чаще покупать яблоки, спрос относительно сентября вырос на 55%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Осень — пора сбора позднеспелых плодов, в том числе яблок. Яблоки представлены в широком ассортименте как на региональных рынках и ярмарках, так и в торговых сетях, а также розничных магазинах. Данный вид фруктов отличается высоким содержанием пектина, который помогает выводить из организма излишки холестерина, снижая вероятность закупорки сосудов.

Ежегодно осенью пользуются высоким спросом следующие сорта: сладкий с легкой кислинкой «Медовый хруст», кисло-сладкий с пряным ароматом «Малинка», плотные плоды с белой мякотью сорта «Симиренко» и «Богатырь», особенностью которых является долгий срок хранения — более 6 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.