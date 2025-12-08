В Подмосковье в ноябре выявили 172 случая несанкционированной торговли

Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в ноябре 2025 года провели 116 проверок и выявили 172 нарушения правил розничной торговли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ноябре 2025 года в Подмосковье сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно с органами местного самоуправления и правоохранительными органами провели 116 проверочных мероприятий для пресечения несанкционированной торговли.

В результате было составлено 172 административных протокола по статье 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. С начала года зафиксировано 1 460 случаев нарушений, в 790 из них произведено изъятие товарной продукции. Общая сумма судебных штрафов за этот период превысила 1,8 миллиона рублей.

В министерстве отметили, что контроль за соблюдением правил торговли продолжается в плановом режиме. После расширения полномочий органов местного самоуправления в конце 2024 года эффективность проверок значительно выросла. Применение административных мер помогает поддерживать правопорядок в торговле и защищать интересы добросовестных предпринимателей и потребителей.

