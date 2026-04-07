В Подмосковье в марте оштрафовали 400 водителей за парковку у баков

Инспекторы в марте привлекли к ответственности 400 автовладельцев за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье. Общая сумма штрафов превысила 4,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушения фиксировали по обращениям жителей. Автомобили, припаркованные вплотную к бакам или на подъездных путях, мешали вывозу твердых коммунальных отходов.

Больше всего случаев зарегистрировали в Ленинском городском округе — 73. В Одинцовском округе зафиксировали 54 нарушения, в Красногорске — 51.

В ведомстве напомнили, что активность пользователей приложения «Народный инспектор» напрямую влияет на оперативность вывоза отходов. Каждое сообщение о неправильно припаркованной машине проходит автоматическую проверку, после чего владельцу выносится постановление о штрафе.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что приложение позволяет фиксировать случаи парковки на газонах, у контейнеров и на детских площадках и оперативно привлекать водителей к ответственности.

Жителей призывают не оставлять автомобили рядом с инфраструктурой сбора отходов, чтобы не создавать препятствий для работы мусоровозов и аварийных ситуаций.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.