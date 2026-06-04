В Подмосковье в мае промыли более 5 тыс контейнеров ТКО

Региональные операторы усилили санитарную обработку контейнеров в Подмосковье с началом летнего сезона. В мае специалисты компании «ЭкоЛайф» промыли 5 472 бака в Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском кластерах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С наступлением теплого периода региональные операторы увеличили частоту вывоза отходов и уделили особое внимание санитарному состоянию контейнерных площадок. Работы провела компания «ЭкоЛайф», обеспечивающая транспортировку ТКО в трех кластерах Подмосковья.

В Каширском кластере обработали 2 828 баков, в Рузском — 1 630, в Сергиево-Посадском — 1 014. Специалисты используют специализированную технику, которая позволяет очищать до 120 контейнеров без дозаправки водой.

Комплекс мероприятий включает очистку и мойку баков, их дезинфекцию, а при необходимости — дезинсекцию и дератизацию. В ведомстве напомнили, что при переполнении контейнерной площадки или необходимости уборки жители могут обратиться к своему региональному оператору, указав адрес и приложив фотографию. Адреса всех регоператоров размещены на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.