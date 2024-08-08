В Подмосковье в красивую дату зарегистрировали брак около 600 пар

8 августа 2024 г. — одна из красивых дат. Цифра 8 означает знак бесконечности. Такие даты пользуются особым спросом среди пар, не смотря на будний день, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье сегодня поженились порядка 600 пар. Парки Подмосковья выбрали почти 30 пар. Важно отметить, что в регионе можно выбрать для регистрации брака абсолютно любую площадку — от стильной вечеринки до семейного торжества в частном доме, например», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Свадебный «бум» придется в регионе на 24 августа — зеркальную дату. В регионе планируют официально оформить свой брак свыше 700 пар.

Также в ведомстве уточнили, что летний свадебный сезон подходит к завершению, но у пар есть возможность организовать регистрацию брака на свежем воздухе, пока позволяют погодные условия. Площадку можно выбрать любую на wedding.mosreg.ru или же пригласить регистратора на свою. Достаточно заполнить форму обратной связи на портале и специалист перезвонит в течение 15 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.