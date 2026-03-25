В Подмосковье в колледже «Подмосковье» прошла неделя дорожной безопасности

Профилактические беседы о безопасном поведении на дорогах прошли с 17 по 24 марта во всех корпусах колледжа «Подмосковье». Студентам разъяснили правила дорожного движения и ответственность за их нарушение, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 17 по 24 марта во всех корпусах колледжа «Подмосковье» состоялись информационно-профилактические беседы, направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. Организаторами мероприятий выступили социальные педагоги учебного заведения совместно со студентами направления «Правоохранительная деятельность».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.