В Подмосковье в «Горках Ленинских» открыли кафе для белок

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье установили автоматы с кормом и новые домики для белок. Посетители могут приобрести орехи в специальных вендинговых аппаратах и узнать больше о жизни грызунов на уличной экспозиции, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В трех локациях музея-заповедника появились вендинговые аппараты с кормом: у отеля «Усадьба Горки», в мемориальной зоне и рядом с музеем «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле». Порция кедровых орехов стоит 100 рублей, фундук в скорлупе — 75 рублей. Автоматы оснащены терминалами безналичной оплаты и двумя отсеками выдачи корма.

На автоматах и новых кормушках размещены памятки с рекомендациями по правильному кормлению. Белкам можно давать нечищеные орехи — кедровые, грецкие, каштаны и фундук, а также семечки подсолнуха, тыквы и дыни, желуди, ягоды и сухофрукты. Запрещены миндаль, арахис, соленые, сладкие и жареные продукты, а также любые снеки из рациона человека.

Проект реализовали при участии партнеров музея. В парке установили новые бельчатники на высоте около пяти метров. Подбор деревьев проходил под руководством лесничего музея-заповедника Алексея Морозова.

Кроме того, для гостей открыли уличную экспозицию «В гостях у белки». Она рассказывает о повадках грызунов и белках, ставших героями произведений искусства. В парке обитают краснохвостые и обыкновенные белки, а также редкие белки-летяги, занесенные в Красную книгу и живущие в малопосещаемых лесных зонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.