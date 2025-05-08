сегодня в 14:09

В Подмосковье в годовщину 80-летия Победы высадили памятную аллею из декоративных яблонь

В преддверии 80-летия Великой Победы волонтеры Сбера приняли участие в 2-х благотворительных акциях «Фруктовый сад». Более 60-ти саженцев молодых яблонь были высажены в Богородском округе Московской области. Новая посадка деревьев стала символом объединения настоящего и будущего поколений, живущих памятью о героических подвигах наших предков.

«Сегодня мы приняли участие в уникальной инициативе — высадке фруктового сада, посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Для нас большая честь внести вклад в сохранение памяти поколений, высаживая молодые яблоневые деревца», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Он выразил уверенность, что этот символический жест станет доброй традицией и подарит радость будущим поколениям.

«Для меня большая честь принимать участие в акции, посвященной Дню Великой победы. Пусть каждый посаженный нами саженец вырастет крепким деревом, приносящим плоды долгие годы, наполняя наши сердца гордостью и благодарностью за подвиг наших дедов и прадедов!» — сказала волонтер Анна Старкова.