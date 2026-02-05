сегодня в 17:33

В Подмосковье в феврале проведут вебинары по маркировке ветеринарных препаратов

В феврале в Подмосковье организуют обучающие вебинары для участников оборота ветеринарных лекарств по вопросам маркировки и оформления документов. Мероприятия пройдут в преддверии введения новых правил с 1 марта 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 марта 2026 года все участники оборота ветеринарных лекарственных препаратов в Подмосковье обязаны передавать сведения о каждой единице маркированного товара с использованием универсального передаточного документа.

Для подготовки к новым требованиям министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает фермеров, владельцев животноводческих хозяйств, производителей кормов и другие организации на обучающие вебинары. Оператор системы маркировки «Честный знак» проведет серию открытых микрофонов, посвященных электронному документообороту.

6 февраля в 11:00 состоится вебинар по работе с системой ЭДО Лайт для сельхозпроизводителей и изготовителей кормов. 12 и 19 февраля в 11:00 пройдут семинары по маркировке ветеринарных препаратов.

Эксперты проекта «Ветеринарные препараты» и специалисты по техническому внедрению расскажут о требованиях нормативных документов, порядке оформления универсальных передаточных документов и использовании кодов маркировки. Участники смогут задать вопросы и получить консультации в режиме реального времени.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.