Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 12:41

В Подмосковье в феврале пройдут экоакции по раздельному сбору вторсырья

В феврале в городах Подмосковья состоится серия экологических акций по раздельному сбору вторсырья. Жители смогут сдать пластик, макулатуру и другие материалы на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Волонтеры экологических объединений совместно с партнерами организуют в феврале акции по раздельному сбору вторсырья в разных городах Подмосковья. Участники смогут сдать накопленный пластик, макулатуру и другие вторичные ресурсы для дальнейшей переработки.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что число жителей, поддерживающих экологические инициативы, растет. Важной задачей остается просветительская работа с молодежью и взрослыми.

График акций:

- 7 февраля, Королев: проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 (11:00–12:00); улица Калинина, 6В (11:00–13:00)

- 8 февраля, Мытищи: улица Мира, 32/1 (12:00–14:00)

- 14, 21, 28 февраля, Королев: улица Калинина, 6В (11:00–13:00)

- 15 февраля, Пушкино: М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18, ТЦ Акварель (12:30–14:00)

- 22 февраля, Королев: улица Строителей, 15А, у детского центра «Смартум» (12:00–14:00)

- 28 февраля, Королев: проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 (11:00–12:00)

Вне акций вторсырье принимают ежедневно с 8:00 до 21:00 в экоцентре «Приемочная № 1» в Королеве по адресу: Калининградская, 5.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.