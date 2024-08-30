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В Подмосковье в августе не выявили случаев африканской чумы свиней

Минэкологии Подмосковья подвело итоги работы по предотвращению вспышек африканской чумы свиней в августе. В рамках проводимых мероприятий проанализирован биоматериал, взятый у особей, добытых в результате любительской и спортивной охоты, сообщает пресс-служба эковедомства.

«В августе, в соответствии с разрешениями, охотники добыли 26 особей дикого кабана. У всех животных отобран биоматериал, лабораторные исследования не выявили случаев заражения АЧС. Усиленная работа по предотвращению вспышек опасного заболевания продолжается», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он напомнил, что в Подмосковье проходит операция «Дикий кабан», направленная на предупреждение вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в свиноводческих хозяйствах.

Патрулирование проходит с целью обнаружения больных или павших кабанов с последующим отбором биоматериала для лабораторных исследований.

Мероприятия проводятся совместно с Минсельхозпродом Подмосковья и управлением Россельхознадзора по Тульской и Московской областям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.