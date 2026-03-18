В Подмосковье в апреле введут ГОСТ для площадок выгула собак

Новый ГОСТ на обустройство площадок для выгула, игр и тренировок собак вступит в силу в апреле 2026 года. Документ устанавливает единые требования к созданию такой инфраструктуры, в том числе в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Росстандарт утвердил первый в стране стандарт, который регламентирует правила создания площадок для собак. В городах с населением от 10 тыс. человек должна быть как минимум одна дрессировочная площадка, а игровые зоны предусматриваются из расчета одна на каждые 10 тыс. жителей.

Минимальная площадь игровой зоны составит не менее 200 кв. м, дрессировочной — не менее 1500 кв. м. Для покрытия разрешено использовать песчано-гравийную смесь или прорезиненные материалы, снижающие риск травм во время игр и тренировок.

В ведомстве напомнили, что выгуливать собак необходимо только в специально отведенных местах, убирать за питомцами и держать их на поводке. Для животных выше 25 см в холке обязателен намордник. Запрещен выгул на территориях образовательных и дошкольных учреждений, а также на детских и спортивных площадках. Нельзя оставлять животных без присмотра в общественных местах. За нарушение правил предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.