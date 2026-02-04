В Подмосковье в 2026 году проведут санитарные мероприятия на 6,5 тыс га леса

В 2026 году в Подмосковье планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия на 6,5 тыс. гектаров лесного фонда, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В рамках государственного задания в 2026 году в лесах Подмосковья проведут сплошные санитарные рубки на 500 гектарах, выборочные санитарные рубки — на 1 тыс. гектарах, а также уборку неликвидной древесины на 5 тыс. гектарах. Кроме того, планируется вырубить 4 тыс. аварийных деревьев.

Особое внимание уделят участкам леса, расположенным рядом с населенными пунктами, социальными объектами и вдоль автомобильных дорог. Эти меры направлены на сохранение и восстановление лесного фонда региона, а также обеспечение безопасности жителей. Работы входят в программу «Здоровый и чистый лес».

Для устойчивого развития экосистем в текущем году лесовосстановительные мероприятия проведут на площади более 2 тыс. гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.