В Подмосковье в 2026 году проведут проходные рубки на 1 200 гектарах леса

В 2026 году в лесах Подмосковья планируется провести проходные рубки на площади 1200 гектаров и прореживание на 300 гектарах для улучшения состояния лесных массивов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Проходные рубки позволяют создать оптимальные условия для роста жизнеспособных деревьев ценных пород, что повышает устойчивость леса к вредителям, болезням и ветровалам. До 2025 года в регионе проводились только санитарные рубки, направленные на удаление больных и поврежденных деревьев. Уходовые и возрастные рубки не осуществлялись, что негативно влияло на состояние лесов и увеличивало риски для экосистемы.

Возобновление уходовых и возрастных рубок способствует сохранению качества древесины и устойчивости леса к внешним воздействиям. Регулярное проведение таких мероприятий важно для поддержания многофункциональности лесного фонда, особенно в условиях изменения климата и роста экологических вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.