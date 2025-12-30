В Подмосковье в 2025 году запустили 56 новых онлайн-услуг на портале госуслуг

В 2025 году на региональном портале госуслуг Подмосковья появились 56 новых электронных услуг, два новых раздела и онлайн-консультант Добробот, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году региональный портал госуслуг Подмосковья значительно расширил функционал. Пользователям стали доступны 56 новых электронных услуг, а также два новых раздела в профиле — «Питомцы» и «Недвижимость». Запущен онлайн-консультант Добробот, который помогает с земельными и имущественными вопросами.

В 315 услугах внедрили искусственный интеллект, который обработал более 1,3 млн заявлений. Самой востребованной функцией остается запись к врачу — за год ею воспользовались свыше 10 млн раз.

Подмосковье стало первым регионом России, где заработали единое цифровое пространство «ВсеСети», сервис «Автоформирование схемы земельного участка» и комплексная услуга «Защитники Отечества». Также внедрили сервис поиска пропавших домашних животных с использованием ИИ.

Общее число услуг на портале достигло 434, из них 30 комплексных и 60 предоставляются проактивно. Получить 50 услуг можно без документов — только по данным учетной записи ЕСИА. В течение года оптимизировали 230 услуг, в онлайн-формы добавили 89 умных сервисов, а срок предоставления 11 услуг сократили вдвое.

Число пользователей портала превысило 8,1 млн человек. Более 4 млн пользователей получили до 5 услуг за год, около 290 тыс. человек подали 6–10 заявлений. Всего за 2025 год на портале зарегистрировали более 20,9 млн обращений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.