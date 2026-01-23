В Подмосковье в 2025 году провели более 300 уроков по электробезопасности для школьников

В 2025 году энергетики организовали свыше 300 занятий по электробезопасности для учащихся образовательных учреждений Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Подмосковье энергетики регулярно проводят внеклассные уроки по электробезопасности для школьников. Программа включает лекции и практические занятия, на которых дети изучают правила безопасного обращения с электричеством, узнают о работе электрических сетей и мерах первой помощи при поражении током. Особое внимание уделяется предупреждению несчастных случаев вблизи энергообъектов.

В 2025 году специалисты «Россети Московский регион» в рамках акции «Доброе электричество — детям» провели более 150 занятий, в которых приняли участие свыше 2,5 тысячи детей. Уроки были посвящены правилам поведения возле подстанций и линий электропередачи, а также безопасному обращению с электричеством в быту.

Сотрудники «Мособлэнерго» организовали более 150 интерактивных уроков «Электричество — не игрушка!» для учеников 1–9 классов, которые посетили более 4,5 тысячи школьников. Кроме того, в 2025 году для школьников, студентов колледжей и вузов провели более 70 экскурсий на энергообъекты, где участники познакомились с работой диспетчеров и оборудованием питающих центров.

Также специалисты «Россети Московский регион» провели около 500 демонстраций электрического шоу с катушкой Тесла, которые посетили около 10 тысяч зрителей. На сайте компании размещены видеоролики и информация для самостоятельного изучения электробезопасности и подачи заявок на проведение уроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.