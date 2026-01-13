В Подмосковье в 2025 году подключили более 17 тысяч камер системы «Безопасный регион»

В 2025 году в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили свыше 17 тысяч видеокамер, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области за прошедший год к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» подключили более 17 тысяч новых камер.

Видеокамеры размещают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах, перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, на железнодорожных переездах и в других общественных местах. Под наблюдением также находятся детские государственные учреждения и игровые площадки.

Система позволяет следить за порядком, выявлять и предупреждать правонарушения в общественных местах. Общее количество камер системы «Безопасный регион» в Московской области превышает 166,7 тысячи, отметили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.