В Подмосковье в 2025 году ликвидировали 4 453 незаконных водовыпусков

В 2025 году в Московской области выявили и устранили 4453 незаконных водовыпуска, что почти в три раза превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подвел итоги работы по выявлению и ликвидации незаконных водовыпусков в регионе за 2025 год. По его словам, состояние водных объектов остается одной из главных экологических проблем, волнующих жителей Подмосковья.

В 2025 году специалисты министерства выявили и ликвидировали 4453 источника незаконного сброса сточных вод. Этот показатель почти втрое выше, чем в 2024 году. Виталий Мосин отметил, что значительный вклад в борьбу с нарушениями вносят жители региона, которые активно сообщают о случаях незаконного сброса.

Министр подчеркнул, что эффективной работе способствует отлаженный механизм обратной связи с населением. Выявление и ликвидация точек сброса осуществляется с помощью мобильной диспетчерской платформы, а контроль ведется в Центре управления регионом Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.