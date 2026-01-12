В Подмосковье в 2025 году легально перевезли более 42 млн кубометров строительных отходов

В 2025 году в Московской области оформили талоны на перевозку свыше 42 миллионов кубометров строительных отходов, что позволило вовлечь большинство мусора в легальный оборот, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области подвело итоги работы по обращению со строительными отходами и грунтами за 2025 год. С января по декабрь в регионе оформили талоны на перевозку более 42 миллионов кубометров строительного мусора. Это составляет подавляющую часть от общего объема отходов, который ежегодно генерирует Московская агломерация.

Министр экологии и природопользования Виталий Мосин отметил, что благодаря электронному сервису оформления талонов, действующему с июня 2021 года, удалось сократить число незаконных свалок и увеличить количество легальных участников рынка. Переработанные отходы активно используются в строительстве и других отраслях региона.

В Московском регионе работают 97 объектов приема и переработки строительного мусора. Для жителей Подмосковья организована круглосуточная горячая линия «122#7» для оформления заявок на вывоз отходов. В 2025 году поступило более 8500 обращений, из которых 550 заявок были созданы с помощью голосового помощника.

В настоящее время министерство создает государственную информационную систему «Единый цифровой контур обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами» («ГИС Стройотходы»). Ввод системы в эксплуатацию запланирован на второе полугодие 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.