В Подмосковье в 2024 г завершили капремонт плотины на реке Сетунь

В этом году капитально отремонтировали плотину верхнего пруда на реке Сетунь в селе Никольское Московской области. За годы эксплуатации из-за атмосферных воздействий и водной среды защитный слой бетонных поверхностей сооружения частично отслоился и разрушился, появились трещины и сколы, а блоки полностью разошлись. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Минэкологии профинансировало работы для восстановления безопасности плотины. Она представляет собой глухое земляное насыпное сооружение, тело которого сложено суглинистым грунтом. Ее длина по гребню составляет 125 м, а максимальная высота — 4 м. В рамках капремонта были выполнены срезка, планировка и досыпка верхового откоса до нормативного заложения с восстановлением крепления, срезка, планировка и досыпка гребня до проектного профиля и отметок с восстановлением крепления щебнем и установкой сигнальных пластмассовых столбиков.

В ходе подготовительного периода были проведены демонтажные работы по элементам водосброса и мостового перехода плотины. В основной период ремонта были выполнены ремонт и монтаж элементов водосброса, ремонт дорожного покрытия гребня плотины, а также благоустройство нижнего и верхнего бьефов.

Этот проект является важным шагом в обновлении инфраструктуры села Никольское и поддержании экологического баланса региона. Он позволит сохранить пруд и его окрестности в хорошем состоянии, а также обеспечит безопасность и комфорт жителей и гостей села.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.