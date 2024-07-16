В Подмосковье ужесточили приговор экс-ветврачу, который за взятку оформлял документы

По кассационному представлению заместителя прокурора Московской области ужесточен приговор суда бывшему ветеринарному врачу, который за взятку оформлял ветеринарные сопроводительные документы без фактического осмотра рыбной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Пушкинский городской суд в июне 2023 года вынес обвинительный приговор бывшему ветеринарному врачу и признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в период с октября 2017 года по май 2022 года, мужчина, являясь ветеринарным врачом отдела государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области, оформлял и выдавал ветеринарные сопроводительные документы на рыбную продукцию без ее фактического осмотра и осмотра транспортных средств, на которых данная продукция перемещалась. За данные услуги осужденный ежемесячно получал денежные средства от представителя коммерческой организации, всего за указанный период общая сумма взятки составила почти 1,7 млн рублей.

Суд признал ветеринара виновным в инкриминируемых преступлениях, назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 3 млн рублей и предоставил рассрочку исполнения наказания.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

С таким решением суда не согласилась прокуратура, посчитав что действия осужденного влияли на безопасность здоровья населения и наказание за них назначено излишне мягкое.

Заместитель прокурора области обжаловал апелляционное определение в суд кассационной инстанции, который посчитал доводы представления убедительными и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

По его итогам виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного надзора в государственных органах на срок 3 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.