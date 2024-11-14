В Подмосковье увеличилось число жителей, получающих качественную питьевую воду

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Почти 96% населения Подмосковья получает качественную питьевую воду, этот показатель значительно вырос в последние годы, об этом на 97-м заседании Московской областной думы сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микайлова.

В прошлом году реализация мероприятий на 32 объектах позволило дополнительно обеспечить 137 тыс. человек качественным водоснабжением.

«Результатом совместной работы с правительством Московской области стало увеличение доли населения, получающих качественную питьевую воду до 95,9% превысив целевые показатели региональной программы», — сообщила Микайлова на заседании областного парламента.

Микайлова отметила, что на момент 2019 года около 93% населения Подмосковья было обеспечено качественной питьевой водой.

Граждане могут узнать о результатах проверки питьевой воды на интерактивной карте.

«Роспотребнадзором реализован механизм информирования граждан и властей о качестве питьевой воды, посредствам информационной системы „Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации“. В нее вносятся сведения о результатах исследования питьевой воды в рамках надзорных мероприятий», — добавила Микайлова.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.