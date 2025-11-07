В Подмосковье увеличили производство муки на 2,5%

Объем производства пшеничной муки в Подмосковье за период с января по сентябрь 2025 года составил 209,1 тыс. тонн. Этот показатель на 2,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В общем объеме производства муки в Центральном федеральном округе (ЦФО) доля региона составила 10,2%, а в общероссийском производстве — 3,2%. Крупнейшими производителями муки являются АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Агроцентрсбыт» и ООО «Подольский мукомольный завод». Рост производства за девять месяцев 2025 года свидетельствует об устойчивом развитии мукомольной отрасли региона и стабильном спросе на продукцию местных предприятий.

В честь этого события Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило для жителей Подмосковья и всех гурманов специальный, проверенный рецепт нежных и воздушных булочек. Ингредиенты: 500 г муки высшего сорта, 250 мл молока, 1 яйцо и 1 желток для смазывания, 70 г сливочного масла, 80 г сахара, 10 г сухих дрожжей (или 25 г прессованных), 1 ч. л. соли.

Молоко слегка подогрейте (до ~37 градусов). Растворите в нем столовую ложку сахара из общего количества и дрожжи. Оставьте на 15 минут в теплом месте, пока не появится пенная «шапочка». В глубокой миске смешайте просеянную муку, оставшийся сахар и соль. Добавьте опару, растопленное и остуженное сливочное масло и яйцо. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно может быть немного липким — это нормально. Миску с тестом накройте полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится в объеме в 2 раза. Обомните подошедшее тесто, выложите на стол, слегка посыпанный мукой. Разделите его на 12–14 равных частей. Сформируйте из каждой части гладкие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом, на некотором расстоянии друг от друга. Накройте булочки полотенцем и оставьте для расстойки на 30–40 минут. Они должны снова заметно подойти. Разогрейте духовку до 180 градусов. Аккуратно смажьте булочки взбитым желтком (можно с ложкой молока) для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые булочки достаньте из духовки, слегка сбрызните водой и накройте полотенцем на 10 минут, чтобы они стали еще мягче. Подавайте к столу теплыми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.