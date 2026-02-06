В Подмосковье увеличили число бесплатных путевок для детей участников СВО летом 2026 года

В 2026 году в детских лагерях Московской области смогут бесплатно отдохнуть около 6 тысяч детей участников СВО — вдвое больше, чем ранее. Программа расширена по инициативе губернатора, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. С 2026 года для детей участников СВО будут организованы смены не только в комплексе «Литвиново», но и в лагерях «Левково» в Пушкино и имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в этом году по губернаторской программе число бесплатных путевок для детей участников СВО увеличено до 6 тысяч. Это позволит большему количеству семей воспользоваться возможностью летнего отдыха для детей.

В министерстве социального развития уточнили, что бесплатные путевки предоставляются семьям участников СВО для детей от 7 до 15 лет. Транспорт до лагеря и обратно организован централизованно.

Смены в лагерях рассчитаны на 14 дней и включают 5-разовое питание. Для детей подготовлены развлекательные и спортивные мероприятия, турпоходы, игры на свежем воздухе, а также программы для развития талантов и навыков. Вся информация о детском отдыхе размещена на портале camp.mosreg.ru, где родители могут узнать подробности и оформить путевку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.