В Подмосковье увеличат зону запрета продажи алкоголя у образовательных учреждений

В Московской области продолжается работа по устранению объектов несанкционированной торговли. В мониторинге задействованы более 6 600 нейросетевых камер «Безопасного региона», которые с точностью 98% фиксируют нарушения вблизи железнодорожных станций и автостанций, на центральных улицах, вдоль автомобильных магистралей и объектов торговли. Также сотрудники Минсельхоза Подмосковья совместно с коллегами из ГУРБ и МВД еженедельно проводят рейды в городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Для пресечения повторного возникновения нарушителей правил торговли в прежней локации, во всех городских округах Подмосковья будет задействован инструмент изъятия несанкционированной продукции. Незаконные торговые объекты будут демонтированы», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозе также определили индикаторы риска для предотвращения деятельности таких «торговых предприятий», это:

отсутствие поступлений налогов в бюджет;

отсутствие данных о сотрудниках, которые не зарегистрированы официально;

преобладание иностранных работников, не имеющих разрешения на работу на территории страны. Проводят мониторинг по всей Московской области.

«На данный момент совместно с сотрудниками МВД и ГУРБ была проведена сверка данных по 673 объектам в Одинцовском округе и Балашихе, по 196 из них сработали индикаторы риска. По итогам мониторинга, 45 локаций попали в комиссионную проверку. В результате, составлено 38 протоколов по нарушению соблюдения законодательства для иностранных граждан, в том числе по статье 18.17 КоАП РФ — работа с патентом на другую деятельность, что запрещено в объектах нестационарной торговли, и по статье 18.15 часть 4 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина, не имеющего разрешения. За эти нарушения каждому предпринимателю грозит штраф до 1 млн рублей. Также на этой неделе проводим мониторинг в Котельниках: уже выявлено 12 торговых объектов, деятельность в которых осуществляют иностранные лица. Совместно с правоохранительными органами и сотрудниками ГУРБ принимаем меры: уже составлено 5 протоколов по части 2 статьи 18.10 и части 3 статьи 18.8 КоАП РФ, еще по 4 объектам владельцам грозит штраф общей суммой до 4 млн рублей по статье 18.15 часть 4 КоАП РФ — нелегальная трудовая деятельность иностранного гражданина», — добавил министр.

Также министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области ведет активный мониторинг продажи алкоголя вблизи образовательных учреждений, проанализировали 688 объектов — около 12% из них осуществляют деятельность с нарушениями.

Реализация алкогольной продукции вблизи школ и детских садов запрещена.

«На текущий момент в части муниципалитетов зона запрета составляет менее 30 метров, однако она будет увеличена. Рекомендуемая разрешенная дистанция — 100 метров. При этом, около строящихся образовательных учреждений необходимо заблаговременно учитывать зону запрета. При выявлении факта продажи крепкого алкоголя без лицензии — мы устанавливаем ответственное лицо и совместно с полицией привлекаем к административной ответственности с изъятием продукции. Тот же алгоритм используем в случае продажи пива в зоне запрета — если нарушения не устраняются, владелец привлекается к ответственности, товары изымаются», — дополнил Двойных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.