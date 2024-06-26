сегодня в 17:51

В Подмосковье увеличат ответственность владельцев за нападение собак

По данным регионального Роспотребнадзора в прошлом году в Подмосковье было зафиксировано 7 074 случая укуса людей домашними собаками, выгул которых осуществлялся без намордника, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Уже завтра на заседании Мособлдумы будет выдвинута и рассмотрена инициатива, направленная на усиление контроля за соблюдением владельцами домашних животных требований к выгулу.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подробнее о нововведениях будет рассказано завтра в официальных социальных сетях ведомства ( Вконтакте, телеграм-канал ), а также на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.