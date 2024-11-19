В Подмосковье утверждены правила приведения договоров водопользования

Постановлением правительства России утверждены правила приведения договоров водопользования для использования акватории водных объектов для рекреационных целей в соответствие со ст. 50 Водного кодекса России, с правилами использования водных объектов для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления). Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Так, согласно указанным правилам до 01.04.2025 органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области формируют комиссию на заседании которой при участии представителей территориальных органов ГИМС МЧС России, Роспотребнадзора, ФГБУ «Канал имени Москвы», Минкультуры и туризма Московской области, Мособлархитектуры в течении 4 месяцев рассматривают заключенные в установленном законом порядке до 01.03.2025 договоры водопользования в рекреационных целях и принимают решения о необходимости их актуализации в соответствие со ст. 50 Водного кодекса России и правилами использования водных объектов.

Актуализация таких договоров водопользования на основании решений комиссии осуществляется Миниэкологией Московской области (в рамках полномочий) путем заключения дополнительных соглашений с водопользователями, которые в последующем подлежат регистрации в государственном водном реестре.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.