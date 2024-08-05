В Подмосковье утверждены границы территории усадьбы в селе Ивановское

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждены границы и режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, XVIII–XIX вв.», расположенного по адресу: Московская область, г. о. Клин, село Ивановское, сообщает пресс-служба ведомства.

Усадебный ансамбль, расположенный на берегу р. Нудоль, начал формироваться с начала XVIII в. В 1770-е г. строится трехэтажный главный дом усадьбы. В конце XIX — начале XX вв. к нему был пристроен боковой флигель. Известно, что у главного дома был организован небольшой сад, а с юга и востока усадьбу окружал английский парк. После Революции 1917 г. и до 1976 г. здесь располагалась детская школа-интернат. В 1978 г. главный дом усадьбы и прилегающую территорию передали заводу «Термоприбор», а южную часть территории с частью бывшего английского парка — заводу «Знамя революции».

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

На основе анализа исторических материалов и архивных документов границы территории усадебного ансамбля определены по существующему ограждению владения. На расстоянии 250 метров от указанных границ установлена защитная зона. Следующим этапом планируется утверждение зон охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.