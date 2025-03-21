В Подмосковье утвержден сводный план тушения лесных пожаров на текущий год

Сводный план тушения лесных пожаров в Московской области на 2025 год утвержден губернатором региона Андреем Воробьевым и согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Общий план действий лесопожарных формирований помогает оперативно организовать охрану лесов, позволяет быстро мобилизовать необходимые силы и средства, снизить риски и последствия лесных пожаров. Чем скорее удастся локализовать и потушить огонь, тем меньшим будет ущерб», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В зависимости от уровня пожарной опасности Сводный план тушения лесных пожаров определяет порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также арендаторов лесных участков, предусматривает противопожарное обустройство лесов на территории области и меры по ликвидации возгораний.

На период пожароопасного сезона 2025 года в регионе будет задействовано более 1,2 тыс. личного состава лесопожарных формирований и почти 320 единиц техники, создан резерв противопожарного снаряжения, лесопожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.