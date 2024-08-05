В Подмосковье утвержден состав жюри конкурса экологических проектов

С 15 июля в Московской области стартовал конкурс проектов и инициатив в сфере экологии, организованный министерством экологии и природопользования Московской области. Проекты-победители будут представлены осенью на ярмарке экологических проектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сбор заявок стартовал 15 июля 2024. Рассматривать их будут члены жюри. В него вошли представители органов государственной власти, общественных экологических организаций, высших учебных заведений и музеев.

«Для оценки и рассмотрения проектов мы собрали экспертов из различных сфер и областей знаний: кто-то из них лучше разбирается в волонтерских проектах, кто-то в проектирование и ландшафтном дизайне, кто-то в аграрной сфере и почвообразовании, а кто-то в экологическом законодательстве. Такой состав жюри лучше всего сможет оценить заявки наших участников, ведь каждый из них обладает своим уникальным опытом», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Состав жюри конкурса уже утвержден, в него войдут: глава Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология» Рашид Исмаилов, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Миприроды России Роман Мальцев, председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов, первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, заведующий кафедрой экологии РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева Иван Васенев, генеральный директор ГБУК г. Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» Елизавета Фокина.

Участие в конкурсе бесплатное, приглашаются все желающие. К рассмотрению принимаются различные проекты: от разработок крупных промышленных производств до идей юных экологов.

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Будущее экологии Московской области» — проекты детей (до 18 лет); «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области» — проекты, направленные на поддержку общественных инициатив, повышающих уровень экологической культуры; «Почва — источник жизни» — проекты, направленные на популяризацию знаний о почвах, понимание технологий почвозащитного земледелия, развитие интереса к профессиям почвоведов, агрономов, инженеров, микробиологов и повышения интереса молодежи к научным исследованиям в области почвозащитного ресурсосберегающего земледелия; «Цифровая трансформация в экологии» — цифровые решения, системы с искусственным интеллектом и инновационные технологии, направленные на решение экологических задач, повышение производительности и эффективности бизнес-процессов, рост инвестиционной привлекательности; «Вторая жизнь стройотходов» — предложения, направленные на вовлечение новых типов строительного мусора во вторичный оборот и усовершенствование технологий по переработке бетона, древесины, пластика, стекла. Идеи по использованию получаемого сырья и описание пользы такой деятельности для окружающей среды.

Сбор заявок по проектам осуществляется с 15 июля до 10 сентября. Отбор конкурсных заявок будет проходить с 10 сентября до 17 сентября 2024. Лучшие проекты будут представлены в конце сентября 2024 года ярмарке экологических проектов Московской области.

Подробная информация о конкурсе и механизме подачи заявок размещена на официальном сайте мероприятия.

По вопросам и предложениям о конкурсе можно написать обращение на почту: yarmarkapro.mo@mail.ru.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.