В Подмосковье утвердили приоритеты «Совета Первых» на 2026 год

В доме правительства Московской области 23 января 2026 года прошла рабочая встреча активистов «Движения Первых» с первым заместителем министра образования региона Ларисой Сулима, на которой подвели итоги работы за прошлый год и определили ключевые задачи на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В заседании приняли участие 30 членов регионального Совета Первых и председатель движения в Московской области Анастасия Бочарова. Участники обсудили достижения 2025 года, среди которых реализованные проекты в сферах образования, общественной дипломатии, культуры, волонтерства, патриотического воспитания и медиакоммуникаций.

В ходе встречи были утверждены приоритетные направления работы Совета на 2026 год с учетом запросов молодежи и стратегических задач региона. Особое внимание уделили расширению просветительских и патриотических программ. В образовательных организациях Подмосковья действует 932 первичных отделения Движения Первых, созданных на базе школ, колледжей и учреждений дополнительного образования.

В 2026 году на базе учебно-методического центра «Авангард» пройдут пять профильных смен «Растим патриотов России» для 3 000 детей и две смены «Орлят России» для 1 200 участников. Тематические смены, посвященные движению, также организуют в пришкольных лагерях. На следующей неделе стартует ежегодный конкурс родительских комитетов «Секрет дружного класса. Родители Первых», где представят лучшие инициативы родительских сообществ.

«Мы полны энергии и стремления к новым вершинам. Уверена, что наш cовет — это мощная команда единомышленников, и впереди нас ждут грандиозные успехи», — отметила представитель регионального отделения «Движения Первых» Московской области в Федеральном Совете организации Дарина Лизунова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.