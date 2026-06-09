В Подмосковье утвердили охранную зону памятника природы «Суханово»

Охранную зону памятника природы областного значения «Суханово» установили в Подольске и Ленинском округе. Ее площадь составила 196,9 гектара, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Постановление об установлении охранной зоны подписал губернатор Московской области. Решение направлено на сохранение уникальных экосистем, природных сообществ, а также редких видов флоры и фауны.

«Установление охранной зоны связано с необходимостью сохранить уникальные экосистемы, природные сообщества, редкие виды флоры и фауны, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сам памятник природы и его окрестности отличаются огромным ландшафтным и видовым разнообразием».

Министр пояснил, что в границах зоны обитают не менее 75 видов позвоночных животных. Здесь выявлены места обитания краснокнижных бабочек, а также охраняемых в регионе обыкновенного ужа, черного коршуна, среднего пестрого и зеленого дятлов. По его словам, с учетом растущей рекреационной и хозяйственной нагрузки необходимо обеспечить сохранность этих территорий.

В пределах охранной зоны запрещены любое строительство, организация туристских станций, бивуаков и палаточных лагерей. Нельзя разводить костры вне специально оборудованных мест, заезжать и передвигаться на моторном транспорте вне автомобильных и лесных дорог, а также вести иную деятельность, способную нанести вред охраняемым видам и природным комплексам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.