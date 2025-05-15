В Подмосковье утвердили охранное обязательство Церкви Рождества Богородицы

Распоряжением главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Рождества Богородицы, 1740 г., XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный округ, деревня Селевкино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кирпичная церковь Рождества Богородицы возведена в 1740 году княгиней А. Ф. Барятинской на месте старой деревянной церкви. В XIX веке появилась отдельно стоящая колокольня, а затем и южный придел. Колокольню соединили с трапезной небольшим притвором. После 1930-х годов утрачены притвор, ограда, колонны и деревянная балюстрада второго яруса колокольни. В советское время здание закрыли. В 1970-х годах церковь включили в список памятников культуры. В 1990-х годах возродилась приходская жизнь.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нем также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для его восстановления и сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.